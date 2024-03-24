中橫騎車1男被載摔懸崖獲救 友人回頭找手機又撞車

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）數名男女週末相約騎機車兜風，行經台8線166公里處，李姓女騎士不慎自撞護欄，被載吳姓男子摔落懸崖，警消獲報救人送醫；同行詹男騎重機回頭找友人遺落手機，不料也出車禍送醫。

花蓮縣警察局新城分局表示，昨天上午9時45分左右，李女騎乘普通重機載著吳男沿台8線（中部橫貫公路）西往東行駛，在166公里白楊路段，疑似過彎時不慎自撞路邊護欄，造成李女右腳骨折及其他多處擦挫傷，意識清楚。

但被載吳男摔落約30公尺深懸崖，意識清楚，經救護人員救上來後，2人均送花蓮慈濟醫院救治，吳男住進加護病房觀察。

經酒測，李女無酒精反應，持照正常，確切肇事原因待警方調查釐清。

稍晚，李女發現其手機遺失，同行友人19歲詹姓男子於是騎著大型重機回到事故現場尋找，當他行經台8線177.2公里布洛灣隧道內時，與1輛由61歲柯姓男子駕駛遊覽車發生對撞車禍。

遊覽車擋風玻璃被撞破一個大洞，玻璃碎片紛飛，詹男人車倒地，左側腹部流血、手臂多處擦挫傷，意識清楚，由救護人員送花蓮慈濟醫院急救；柯姓駕駛及遊覽車上楊姓領隊遭玻璃刺傷，不願就醫。

警方調查，柯姓駕駛無酒精反應、持照正常，詹男則無大型重機駕照，至於確切肇事原因尚待警方釐清。

新城警分局呼籲，駕駛務必遵守交通規則，隨時注意車前狀況、切勿越級駕駛、疲勞駕駛、逆向、超速等違規行為，以維護人車用路安全。（編輯：陳仁華）1130324