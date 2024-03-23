苗栗台3線獅潭段 2重機過彎碰撞1死1重傷

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣23日電）苗栗縣台3線獅潭路段發生重機騎士死亡車禍，2輛分別南下與北上重機疑似過彎不慎發生碰撞，巨大衝擊力導致1人當場死亡，另1名重傷送醫搶救。

苗栗縣警察局大湖分局指出，事故地點位於獅潭鄉新豐村八角林路段亦即台3線121.1公里處，上午9時14分許接獲民眾報案，發生大型重型機車互撞事故，立即派員前往處理。

警方指出，現場為2輛重機事故，其中由20歲劉姓男子騎乘大型重機由北往南行駛，另一輛由25歲陳姓男子騎乘由南往北行駛，行經該路段疑似過彎不慎雙方發生碰撞，劉男意識模糊，陳男則當場失去生命跡象。

2名傷者由消防隊協助送往苗栗大千醫院搶救，陳姓男子死亡；劉姓男子傷勢嚴重有腦出血、左側血胸、頸椎骨折，收治加護病房。

警方表示，經查雙方均無酒精反應，正釐清事故發生原因，並呼籲用路人駕駛車輛行經彎道務必減速慢行、並仔細檢查車輛機件正常避免造成自身及其他人的交通危害。（編輯：方沛清）1130323