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新北警請病假疑遭主管刁難 就醫檢查已是癌末

2024/3/25 17:39（3/25 18:00 更新）
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新北海山警分局江翠派出所。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
新北海山警分局江翠派出所。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北海山警分局江翠派出所有女警身體不適請病假，黃姓所長要求請假要有代理人，醫檢結果卻已是癌末，讓同事不滿並上網貼文質疑刁難。警方調查後認為所長未具同理心予以告誡。

臉書（Facebook）社團「靠北police」有人24日貼文指控，江翠派出所有女警因身體不適想請病假，「所長認為她裝病，百般刁難...」結果，女警驗出已癌末。貼文引發討論。

新北市警察局海山分局副分局長林文隆今天召開記者會表示，經查，女警於2月20日發現身體不適後，即請病假至醫院檢查治療迄今。

他表示，黃姓所長並未有質疑裝病一事，雖核予病假，但多次要求應落實代理人制度，因此，針對所長未具同理心及設身處地著想，分局已予以嚴正告誡，並提醒應多加關懷，注意領導管理與溝通技巧。

他表示，女警已於月初開刀治療，目前復原狀況良好，警察局駐區督察等人都曾前往探視，致贈慰問金，後續將持續關懷，並協助追蹤復原情形。（編輯：李錫璋）1130325

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