羅智強遭訊息恐嚇 台星警攜手逮捕新加坡男犯嫌

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）國民黨立委羅智強2日收到炸彈恐嚇訊息，內容揚言要炸立法院長韓國瑜等字詞，北市警方初查為境外IP。刑事局今天說，經和新加坡警方聯手偵辦，已於4日在新加坡查獲53歲男嫌。

羅智強3月2日在臉書（Facebook）發文指出，收到炸彈恐嚇訊息揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強及立法院，已經報案。台北市警方經查發現，嫌疑人網際網路協定位址（IP）在境外，將調閱相關申登人的資料偵辦。

針對網友「Spencer liu」於2月29日透過臉書傳送炸彈恐嚇訊息給羅智強一事，警政署刑事局今天透過新聞稿表示，3月2日當天獲知後便協助調查，經調閱分析犯嫌登入IP位址及比對照片，發現1名新加坡籍男子涉嫌重大。

刑事局隨即請駐新加坡聯絡官洽新加坡警方協助調查，經新加坡警方審視相關事證，確認L男涉有重嫌，並於3月4日將其逮捕到案，同時扣留相關上網設備以進一步調查，另警告L男不得再散布類似恐嚇訊息。

星國檢方今天將依散布虛假訊息起訴L男，若判刑確定將可處7年以下有期徒刑，或科（併科）新加坡幣5萬元以下罰金。

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據了解，L男平日就相當熱衷國際政治議題，但詳細犯案動機仍有待釐清。

刑事局表示，基於打擊犯罪無國界決心，本案聯合新加坡警方成功逮捕L男到案，為跨境追緝散布恐嚇訊息犯嫌的成功案例；另刑事局科技犯罪防制中心追查中的立委遭炸彈恐嚇信，也鎖定犯罪者位於境外，將持續與各國執法機關交換犯罪情資、強化跨境犯罪偵查合作，以達毋枉毋縱雙贏局面。（編輯：李錫璋）1130326