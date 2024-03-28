落水失聯逾2週 鯉魚潭水庫抽泥工人遺體浮起

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）22歲劉姓男子13日在苗栗縣鯉魚潭水庫執行抽泥作業，疑不慎落水失蹤多日，今天上午水庫巡視員發現遺體浮出水面，經包商、家屬確認身分後，遺體送往殯儀館冰存待由檢警相驗。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源告訴中央社記者，水庫巡視員在大壩上游水面發現1具浮屍，研判為失聯多日劉姓男子，立即通報警消及家屬到場，遺體經打包上岸，後續交由警方及家屬處理。

苗栗縣警察局大湖分局指出，設籍彰化的男子遺體經泡水多日明顯腫脹，但從身著藍色長袖制服上衣、黑色長褲以及臉部五官等，包商雇主及家屬均指認身分無誤，遺體目前送往頭份殯儀館冰存，儘速辦理後續相驗。

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這起事件源於，鯉魚潭水庫委外辦理抽泥作業，13日中午劉姓男子稱肚子不舒服欲上廁所，獨自駕駛小型動力艇欲回岸上，過了許久仍未回到水庫作業區，同事也遲遲聯繫不上，最終僅發現劉男駕駛的小艇、救生衣和拖鞋，懷疑他落水，立即報案求救。

苗栗縣消防局、中華搜救總隊等救難單位連日協助搜尋未果，家屬心急如焚，也在白沙屯媽祖進香行經彰化期間，帶著劉男衣服祈求，盼能早日尋獲「讓弟弟回家」，終於在事發第16天，男子遺體浮現，後續將由檢警進一步調查相驗，釐清死因。（編輯：方沛清）1130328