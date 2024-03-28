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北市信義威秀外牆掉鐵條砸傷母子 遭停工將挨罰

2024/3/28 15:25（3/28 15:31 更新）
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台北市信義區威秀影城28日進行外牆施工，組裝鷹架時不慎造成鐵條掉落，砸傷1對母子，警消獲報立即到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
台北市信義區威秀影城28日進行外牆施工，組裝鷹架時不慎造成鐵條掉落，砸傷1對母子，警消獲報立即到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月28日
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（中央社記者黃麗芸、劉建邦台北28日電）北市信義區威秀影城今天外牆施工鐵條掉落砸傷1對母子，北市警消獲報到場處理，經查2人肢體稍微擦傷、意識清醒，送醫治療。台北市建管處表示，勒令停工並將開罰。

台北市警消下午1時20分許獲報，指北市松壽路一帶有建物進行外牆施工工程，期間有異物掉落，造成2名路人受傷，獲報後立即派員到場處理。

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據了解，案發現場為信義威秀影城進行外牆施工，組裝鷹架時不慎造成鐵條掉落，1對母子遭砸受傷，年約40歲的女性民眾右手食指瘀青，12歲男童右肩疼痛，2人意識清醒，已送醫治療。詳細肇事原因，待警方後續調查釐清。

台北市建管處表示，北市信義威秀影城進行外牆施工，施工人員在組裝鷹架時發生鐵條掉落，獲報後第一時間派員前往了解，外牆外鷹架未經申請就施作，將勒令停工補辦手續；至於鐵條掉落事件，將依違反建築法開罰新台幣9萬元。（編輯：戴光育）1130328

#台北市
#台北市建管處
#信義威秀影城
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