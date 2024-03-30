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挺韓國瑜餐會涉賄選判刑定讞 林懷提再審遭駁確定

2024/3/30 11:04
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（中央社記者謝幸恩台北30日電）台商林懷涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式拉抬時任總統候選人韓國瑜選情，遭判刑3年2月定讞，入獄後聲請再審遭高院駁回，日前遭最高法院駁回確定。

林懷等人涉嫌於民國108年12月11日，在中國湖南省舉辦尾牙聯誼暨台灣同胞返鄉投票大會活動，提供免費食宿及價格不菲的抽獎活動，宴請500多名台商及台生，為國民黨及時任國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。

檢方查出，林懷等人另舉辦返台投票優惠機票活動，原價人民幣1560元的機票，可補助幾近全額的人民幣1550元。藉此方案於投票日前搭機返台的台商約有200多人，涉嫌期約賄選。

台北地檢署依違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴林懷；一審台北地方法院判刑林懷3年10月，褫奪公權4年；二審台灣高等法院審酌林懷等人於審理時供認犯罪，改判3年2月，褫奪公權4年；最高法院駁回上訴定讞。

林懷入獄服刑後聲請再審，以有新證據為由向高院聲請再審遭駁回。林懷不符，向最高法院提起抗告。

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林懷抗告主張，原確定判決棄置多數有於他的證人證述，且有部分證人未被傳喚到庭作證，有濫行認定事實的違誤；此外，本案於偵審時未採證、審酌他傳送給中國人的「瀏陽台商是否返台投票情況」檔案，請求開啟再審。

最高法院認為，原確定判決就卷證資料相互參酌、判斷，沒有違背一般經驗及論理法則，林懷所主張的新證據，並不具備新規性，未能足以動搖原確定判決，抗告無理由，裁定駁回確定。（編輯：方沛清）1130330

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