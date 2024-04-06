男子與家人吵架開車蛇行 三重警攔查見毒品槍枝

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（中央社記者楊侃儒新北6日電）35歲林姓男子上月29日與家人吵架後開車出門亂晃又蛇行，行經新北市三重區時，巡邏員警見可疑攔車盤查，當場在車內搜出各式毒品與改造槍枝、子彈，依法逮捕送辦。

新北市警察局三重分局今天發布訊息表示，重陽派出所長陳協村、警員吳承恩執行快打勤務，發現一輛銀色自小客車在路上變換車道又走走停停，立即上前要求林男停路邊，喝令他熄火並拉下車窗接受檢查。

林男拉下車窗時，員警馬上看到駕駛座旁有K他命吸盤，林男自知逃不掉，主動告知員警還有其他毒品，警方隨後找出安非他命1包（1.7公克）、安非他命玻璃球2顆、神仙水3瓶（9.5公克）。

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林男告訴員警因與家人吵架，所以開車亂晃，員警見林男依舊神色緊張，講話支支吾吾，追問有無其他違禁品，經附帶搜索在駕駛座、副駕駛座位底下查獲改造槍枝2把、彈匣2個、子彈10顆、槍管2支、手槍改造工具1批。

警詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，三重警分局表示，警方將持續查緝不法份子，絕不姑息任何犯罪行為。（編輯：林恕暉）1130406