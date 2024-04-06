新豐掩埋場持續悶燒臭氣未解 縣府籲出門戴口罩

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣新豐鄉掩埋場4日發生火警，警消雖已將明火撲滅，現場持續悶燒、多次復燃，附近空氣惡臭未解，新竹縣政府指出，近日東北季風，呼籲下風處民眾減少外出或外出戴口罩。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，這場火警於4日晚間7時許接獲通報，至今出動警消超過150人、義消30餘人支援，火勢雖撲滅但仍有悶燒，昨天晚間8時許、今早6時許有復燃情形，警消立即將火勢撲滅，並持續降低掩埋場溫度。

竹縣府指出，新竹縣長楊文科上午與新豐鄉長徐煒傑等人前往掩埋場視察，了解垃圾堆置狀況、新竹縣焚化爐興建進度等，期望能盡速解決垃圾堆置問題。

楊文科於稿中表示，新豐垃圾掩埋場火警的明火都已撲滅，消防局、環保局人員持續處理悶燒，近日東北季風，下風處為竹北市沿海一帶、新竹市南寮地區，提醒民眾減少外出或外出戴口罩。

楊文科指出，新竹縣焚化爐預計今年10月試營運，目前正在趕工之中，希望新竹市、苗栗縣能恢復代為焚燒垃圾的數量，減輕新竹縣堆置垃圾的壓力。（編輯：張銘坤）1130406