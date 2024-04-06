更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生
文化

專訪／檔案修復師巧手為國家瑰寶療傷 讓不會說話歷史重生

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」
運動

官大元大巨蛋引退式 淚崩談13年秉持「再堅持一下會少很多遺憾」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新豐掩埋場持續悶燒臭氣未解 縣府籲出門戴口罩

2024/4/6 13:00（4/6 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣新豐鄉掩埋場4日發生火警，警消雖已將明火撲滅，現場持續悶燒，空氣惡臭未解，縣府6日呼籲附近居民盡量減少外出或外出戴口罩。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
新竹縣新豐鄉掩埋場4日發生火警，警消雖已將明火撲滅，現場持續悶燒，空氣惡臭未解，縣府6日呼籲附近居民盡量減少外出或外出戴口罩。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣新豐鄉掩埋場4日發生火警，警消雖已將明火撲滅，現場持續悶燒、多次復燃，附近空氣惡臭未解，新竹縣政府指出，近日東北季風，呼籲下風處民眾減少外出或外出戴口罩。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，這場火警於4日晚間7時許接獲通報，至今出動警消超過150人、義消30餘人支援，火勢雖撲滅但仍有悶燒，昨天晚間8時許、今早6時許有復燃情形，警消立即將火勢撲滅，並持續降低掩埋場溫度。

竹縣府指出，新竹縣長楊文科上午與新豐鄉長徐煒傑等人前往掩埋場視察，了解垃圾堆置狀況、新竹縣焚化爐興建進度等，期望能盡速解決垃圾堆置問題。

楊文科於稿中表示，新豐垃圾掩埋場火警的明火都已撲滅，消防局、環保局人員持續處理悶燒，近日東北季風，下風處為竹北市沿海一帶、新竹市南寮地區，提醒民眾減少外出或外出戴口罩。

楊文科指出，新竹縣焚化爐預計今年10月試營運，目前正在趕工之中，希望新竹市、苗栗縣能恢復代為焚燒垃圾的數量，減輕新竹縣堆置垃圾的壓力。（編輯：張銘坤）1130406

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28