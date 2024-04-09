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樂陞案許金龍入獄 北檢追徵犯罪所得12億餘元

2024/4/9 11:34
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（中央社記者謝幸恩台北9日電）前樂陞科技董事長許金龍涉違反證券交易法等罪，判刑10年定讞，去年9月間入監服刑。台北地檢署日前公告，追徵許金龍未扣案的犯罪所得新台幣12億餘元。

全案起於，許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪。

一審台北地方法院依違反證交法等罪將許金龍判刑18年，併科罰金1億元；案經上訴，二審台灣高等法院改判12年，併科罰金1億元。許金龍上訴三審，最高法院撤銷原判，發回更審。

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高院更一審認為，許金龍讓投資人誤信百尺竿頭公司資力充分而能順利完成公開收購，讓投資人購入樂陞公司股票等，破壞證券投資市場秩序，判刑10年，併科罰金6000萬元，未扣案犯罪所得逾12億元追繳沒收。最高法院去年9月駁回上訴定讞，許金龍已入監服刑。

台北地檢署今年4月1日公告，依法追徵許金龍未扣案的犯罪所得，金額為12億1831萬6274元，也請被害人、權利人及取得執行名義之人，向地檢署提出聲請，待日後執行追徵財產，依實際執行追徵範圍，進行發還或給付。（編輯：李錫璋）1130409

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