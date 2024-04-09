虎尾鎮代補選甫落幕爆賄選 雲檢偵結起訴79歲男

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林虎尾鎮代會第22屆代表第2選區今年2月24日辦理補選，雲林地檢署3月初接獲情資，79歲林姓男子為讓所支持特定候選人順利當選，以現金方式買票，檢方日前偵結，依選罷法提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，雲林縣虎尾鎮代會第22屆代表第2選區今年2月24日辦理補選，檢方3月初接獲情資顯示，79歲林男疑似替其所支持特定候選人賄選。

雲林地檢署檢察官黃煥軒指揮雲林縣調查站、虎尾警分局共同偵辦，全案日前偵查終結。

檢方認為，林男涉違公職人員選舉罷免法，予以提起公訴；73歲林姓男子、55歲黃姓男子涉犯投票受賄罪，給予緩起訴處分。

經檢警調查，79歲林男與虎尾鎮前鎮民代表王清煌是舊識，由於王清煌因病過世，此區缺額達二分之一以上，依地方制度法進行補選，最後由無黨籍王順興當選。

79歲林男為讓自己所支持的候選人順利當選，在2月23日下午1時許，到73歲林男住處，交付現金新台幣2000元，要求林男與妻子支持特定候選人；同日晚間7、8時許，前往黃男住處交付現金4000元，要求黃男一家4口投票給特定候選人。

73歲林男和黃男在犯後均已將犯罪所得共6000元繳回，檢察官並向法院聲請沒收。（編輯：陳仁華）1130409