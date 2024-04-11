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中國蔥冒充台灣蔥 業者竄改標籤遭判刑6月

2024/4/11 17:06
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（中央社記者鄭維真彰化11日電）37歲陳姓業者將中國冷凍蔥改貼國產標籤販售，被台灣彰化地方法院依行使業務登載不實文書罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，也須向公庫支付新台幣20萬元。

根據台灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書，陳姓業者是彰化縣某合作社及食品公司負責人，2間公司都賣冷凍青蔥，產地有台灣及中國，主要客戶包括多家食品公司。

陳姓業者2022年將從中國進口的1900箱冷凍青蔥外箱標籤改標為國產冷凍青蔥，曾販售每箱10公斤、共126箱給高雄市一間食品公司，之後又準備如法炮製販售另一批給同間食品公司。

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陳姓業者在偵訊中坦承更改產地、有效日期，接續2次登載不實，檢方認為業者明知貨物為中國產製，卻虛偽填載產地為台灣並出售，危害市場經濟秩序及交易公平。

根據判決書，審酌被告一時思慮欠周，犯後坦承犯行，且產生危害尚非嚴重，依行使業務登載不實文書罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年；為讓被告記取教訓避免再犯，須向公庫支付20萬元。（編輯：李明宗）1130411

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