竹市員警坦承臉書私訊辱罵女主播 遭記過調職送辦

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（中央社記者管瑞平新竹市13日電）三立主播馬郁雯質疑民眾黨立委黃國昌違反政治獻金規定後，臉書遭網友留言攻擊，她對21名辱罵者提告。其中新竹市許姓員警原稱帳號被盜，後改口坦承，遭警局記過調職送辦。

馬郁雯日前在臉書粉專發文指出，上月質疑民眾黨立委黃國昌違反政治獻金規定後，臉書遭「昌粉」留言攻擊，已對21人提告公然侮辱，其中有現職員警所屬單位以帳號被盜試圖卸責，讓她無法接受。

新竹市警察局今天發布新聞稿表示，任職法制科許姓員警日前至主播馬姓記者臉書私訊不雅文字，警局立即啟動行政調查，多次訪談當事人，許姓員警聲稱帳號遭盜用；為求審慎，與刑事警察局共組專案小組積極調閱資料分析，並主動報請地檢署指揮偵辦，突破許姓員警心防，坦承是其所為。

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竹市警局指出，許姓員警於調查之初因擔心究責，謊稱帳號遭盜用，經調查釐清事實真相，許姓員警涉嫌誣告等罪，全案將移請新竹地檢察署偵辦；因此案影響警譽情節重大，從重核予許姓員警記1大過及記過1次處分，調整服務單位，並追究相關人員考核監督不周責任，以維警紀。

新竹市警察局長邱紹洲表示，對於許姓員警不當行為，深表歉意，警察局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現維護警譽決心，並持續加強教育員警法紀觀念，勿因個人情緒而有不當之言論，避免類似情事再度發生。（編輯：李錫璋）1130413