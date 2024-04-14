加油站換冷氣工人摔死 包商判緩刑2年

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（中央社記者林長順台北14日電）中油委託林姓業者轉包郭姓男子的公司施作冷氣更換工程，郭男於更換冷氣時不慎自5樓墜落死亡。北院認定林男涉過失致死罪，審酌他與死者家屬和解，判刑5月，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，林男的公司於民國110年2月間承攬中油台北營業處「機房汰換冷氣工程」，林男轉包郭男的工程公司施作，郭男與2名員工於同年2月25日到台北營業處5樓外牆安裝冷氣。

判決表示，郭男趴在冷氣室外機上伸手固定螺帽時，因室外機安裝架與牆面間膨脹螺栓有2個被拉出，郭男當時連同室外機墜落到2樓雨遮，再撞到1樓人行道矮牆護欄後倒臥人行道上，經送醫急救後不治身亡。

檢警勘驗時，發現郭男等3人施工時，並未配戴安全帶、安全帽，現場也沒有安全網等防護具，認為林男未做好安全維護措施，依過失致死罪起訴林男。

台北地方法院審理時，林男否認犯罪，辯稱自己不是工地負責人，否認有過失，況且冷氣工程是委外由郭男的公司承攬施作，他的公司並未干預或介入。

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北院認為，林男明知本件工程是在高度2公尺以上的高處作業且有墜落之虞，竟未於事前告知郭男有關工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取的措施，導致郭男於施工過程中死亡，林男因過失而致人於死，事證明確。

北院審酌林男與被害人家屬已達成和解，並賠償損害，且無前科，判處林男有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起1年內接受法治教育課程4場次。可上訴。（編輯：張銘坤）1130414