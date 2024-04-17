天九牌賭場藏工業區 汐止警逮24人扣近百萬賭金

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（中央社記者高華謙新北17日電）新北市汐止警方破獲藏身在工業區內的職業天九牌賭場，查扣新台幣94萬餘元，並逮捕48歲林姓負責人、駕駛賭場專車的67歲謝姓車工、負責把風的37歲黃男及賭客21人送辦。

新北市政府警察局汐止分局先前獲報，福德一路342巷3弄內一處工業廠房3樓中疑有人趁半夜經營職業天九牌賭場，且除了在賭場樓下裝設監視器、安排人員把風，還採會員制經營，須搭乘賭場專車才能進入。

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汐止分局員警布線埋伏多日，經蒐證並向士林地方法院聲請搜索票獲准，於8日晚間11許攻堅搜索，當場查獲48歲林姓負責人、駕駛賭場專車的67歲謝姓車工、負責把風的37歲黃男及賭客21人，查扣新台幣94萬5800元、賭具天九牌2副、骰子、監視器鏡頭2支等證物。

全案警詢後，林姓負責人等3人被依刑法聚眾賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，另21名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。汐止警分局長黃國政表示，汐止分局將持續強力掃蕩各種違法行為，以淨化社區治安。（編輯：張銘坤）1130417