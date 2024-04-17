桃園情侶吵架女友跳車亡 男子涉過失致死交保

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園49歲曾姓女子因與男友爭執，憤而在車輛行進時跳車、死亡。警方表示，由於男友在曾女開車門的第一時間未立即停車，桃園地檢署訊後依過失致死罪嫌責令男友以1萬元交保。

桃園市政府警察局大園分局調查，曾女15日凌晨5時許與47歲宋姓男友一同開車返家途中，因生活瑣事發生爭吵，在車輛行經觀音區文林路時，曾女一時氣憤從副駕駛座跳車摔傷，送醫急救後宣告不治。

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警方表示，案經葬儀社業者通報意外死亡後，即聯繫宋男至派出所製作筆錄，據了解，兩人當時是從友人住處離開，要開車回龍潭，途中因生活瑣事發生爭吵，行經文林路時曾女將車門打開，宋男要求曾女關門但被拒，曾女隨後就在文林路1131號前從副駕駛座跳出車外。

警方調閱監視器時，發現曾女早已將車門打開以腳抵住車門，後來才因氣憤難平跳車，宋男隨後停車、下車查看，並立即報案送醫；由於宋男在曾女開車門的第一時間未立即停車，桃園地檢署檢察官偵訊後依過失致死罪嫌責令宋男以新台幣1萬元交保。（編輯：李錫璋）1130417