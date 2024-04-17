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前北市議員許富男收賄護航瀝青業者 更二審判6年

2024/4/17 15:06
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（中央社記者劉世怡台北17日電）前台北市議員許富男被控在「再生瀝青工程案」收受賄款，高院更二審今天依不違背職務收賄罪，判處許富男6年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得1058萬元追繳沒收。還可上訴。

台灣高等法院更二審判決指出，民國92年間，時任民主進步黨議員許富男為便利特定廠商圍標、綁標，以維護工程品質為由，要求市政府發包再生瀝青工程時，參與投標者需檢附「再生瀝青許可證」，藉此使參加廠商數量減少，由特定廠商順利得標。

廠商允諾事成後，按道路工程再生瀝青噸數，每噸支付新台幣100元的酬謝（即權利金），許男則於民國92年12月間在市議會審理預算時，提出招標條件限制的要求，經台北市議會工務委員會於93年度歲入預算作成附帶決議。

許男在93年第1次再生瀝青工程招標後，透過蔡姓助理向得標廠商收取權利金，總計93年及94年度許男共收賄898萬多元，以及95年3月間向廠商收取現金160萬元。

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更二審認為，許男擔任台北市議員，竟為貪圖不法利益，利用質詢機會要求限制投標時須檢附再生瀝青許可證，使少數瀝青廠商增加得標機會，藉此向得標廠商收受賄賂，罔顧人民信賴。

更二審指出，許富男犯行構成貪污治罪條例的不違背職務收賄罪，因本案自一審繫屬日起已逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法第7條規定減輕其刑，判他6年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得1058萬元追繳沒收。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1130417

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