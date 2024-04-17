新北早療診所5歲童險走失 家長批卸責、主管道歉

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市一名母親指出，5歲兒子昨天接受早療課程後獨自離開不見人影，她報警協尋，所幸兒子自行返回，但不滿診所不是安親班的卸責說法。診所主管出面道歉，將加強出入管理。

這名母親今天在臉書（Facebook）社群貼文指出，家中2名孩子在新莊區某職能治療所進行早療課程，昨天傍晚早療課程依慣例提前5分鐘打開診療室大門，治療師與家長聊孩子上課情況，她遲到3分鐘、是在課程結束前2分鐘到達診療所，她到時找不到孩子，趕緊報警。

她說，孩子不見人影，一旁家長告知有看到孩子是往頭前公園方向走去，「我發了瘋似往公園去」，但沒找到人，直到診所打電話通知孩子已自己走回診所。

發文中，這名母親還貼出與診所主管對話內容，她指出，早療下課時間未到，孩子自行外出若發生意外怎麼辦，但相關主管指稱診所不是安親班，也沒有安親班的人力及收費，她對於主管的卸責說法非常不滿。

對此，網友留言議論，有批評診所主管的說法，但也有網友質疑父母為何不全程陪伴。

這名母親回應指出，「真心希望這種事情別再發生，今天孩子平安，但若有意外呢…？光想，媽媽就要瘋了」。

診所主管今天也在留言上表達歉意，她表示，「再次為造成的紛擾與驚嚇和孩子、爸爸媽媽致上最誠摯的歉意」。

新莊警方獲報後調閱監視器，發現孩子是獨自穿越6線道馬路走向診所對面的公園。警方表示，男童家長向診所管理人員疏失表達不滿，但未提出任何告訴，隨後家長帶男童自行離去。（編輯：戴光育）1130417