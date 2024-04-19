高雄左營軍港海域發現2具遺體 死因仍待查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄左營軍港近海今天清晨有漁民發現海面上遺體，海巡人員獲報後發現一艘膠筏並打撈起2具遺體送返碼頭，初步了解為侯姓、張姓漁民昨天晚間申報出港，詳細死因仍待調查。

海巡署南部分署上午發布新聞稿指出，高雄海巡隊清晨5時許接獲通報，有漁民在左營軍港近岸海域發現遺體，海巡隊報線上PP-3581艇前往搜尋，並在上午6時6分發現通報海域有艘膠筏及1具遺體，先與報案漁船共同協助打撈後持續搜尋，又在7時18分發現第2具遺體。

海巡人員將2具遺體打撈完成後，上午9時將遺體送返隊部碼頭，後續將通知家屬到場指認，並報請檢察官相驗死因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海巡署南部分署表示，經查為侯姓、張姓漁民昨天晚間6時許從高雄旗后安檢所駕駛膠筏申報出港，但到場時膠筏並未翻覆，詳細事發原因仍待釐清。

高雄海巡隊表示，民眾若於海上發現遺體，海巡人員都會秉持著人溺己溺精神，盡全力協助逝者返家；另外民眾於海上不論是工作或遊憩，請務必注意自身安全，若發生緊急狀況請立即撥打「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場協助。（編輯：謝雅竹）1130419