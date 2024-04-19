彰化豬肉攤女員工捲入絞肉機 手掌幾乎被切爛

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（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化市陽明街菜市場某豬肉攤一名范姓女員工昨天上午處理豬肉，右手不慎捲入絞肉機，范女手掌幾乎被切爛，救護員到場連人帶機具緊急送醫開刀，後續需一連串傷口照護及復健。

彰化秀傳醫院今天向媒體表示，急診室昨天收治一名26歲女子工作時因操作設備不慎，右手捲入機具碾傷，其他員工趕緊通報彰化縣消防局救護車送醫，由於女子手部卡在機具無法拔出，救護員將機具連同女子送進急診室，救護員協助醫護人員移除機具後緊急開刀。

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彰化秀傳醫院整形外科重建團隊執行手術，整形外科副院長李宗勳說，女子手掌大拇指到小指頭共5個嚴重受傷部位，合併神經及骨頭受損、多重骨折，經5個小時手術，目前狀態穩定，還需72小時觀察軟組織是否受損，未來安排一連串傷口照護及復健盼有好的預後。

彰化秀傳醫院表示，民眾操作機具應小心，手部或下肢若遭碾壓，切記不要往回抽出，才不會造成更多軟組織受損及可能截肢機率風險，同時立即聯絡救護車及醫院，縮短被碾壓時間以利增進患處預後。（編輯：謝雅竹）1130419