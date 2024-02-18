女子持水果刀自傷且割傷母親 2員警協力制伏送醫

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化縣社頭鄉1名女子持水果刀刺傷自己，其母親見狀欲阻止也被割傷，2名員警到場要求放下武器也被拒，女子還試圖關門，員警見狀推開房門用臂盾擊落水果刀，將女子強制就醫。

彰化縣警察局今天發布新聞，田中分局社頭分駐所2名員警日前執行巡邏勤務時接獲報案，指社頭鄉1名30多歲女子持刀傷人。

2名員警到場後發現，女子精神狀況不穩定，手持水果刀刺傷自己，其母親為阻止女兒自傷，手腳多處也被割傷，女子持水果刀和員警對峙，也不願聽從員警命令放下水果刀。

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女子除拒絕員警要求外，還嘗試關上房門不讓人進入，2名員警見狀用力推開房門，並用手上的臂盾擊落水果刀制伏女子，並通知彰縣消防局派救護車將女子強制就醫，另女子母親送醫治療，就醫後確認無大礙。（編輯：黃世雅）1130218

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