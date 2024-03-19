車禍倒地拇指痛半年 醫查出「舟狀骨」骨髓水腫

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化縣40歲女子半年前車禍跌倒時以左手撐地，大拇指根部疼痛不已，四處求診骨科、復健科都未改善，求助神經內科才發現「舟狀骨」骨髓水腫，打完消炎針就不痛。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳透過新聞稿表示，傷者車禍後，左手大拇指根部疼痛，連擰毛巾都伴隨劇痛，先到骨科拍X光，骨頭沒裂開，以為是挫傷，僅用消炎藥布，但情況未好轉，轉向復健科求助，過了數月仍未改善，才到神經內科就診。

葉宗勳說，傷者經神經傳導測試無異樣，但大拇指疼痛影響工作，之後安排手部磁振掃描，才發現大拇指根部如黃豆大小的「舟狀骨」骨髓水腫。

醫師表示，「舟狀骨」位於大拇指基底，支撐和穩定手部，如果水腫或發炎，可能導致疼痛、不適和功能受限，可用針鑽入發炎部位施打藥物或進行其他治療。

葉宗勳說，骨髓水腫可能存在於骨折、前十字韌帶撕裂傷、退化性關節炎、骨髓炎、類風溼性關節炎、缺血性壞死及痛風等，如果有疼痛情況卻一直無法解決，可向神經內科求診。（編輯：李明宗）1130319