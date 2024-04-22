台中男失蹤10天 受困鹿谷鳳凰山區獲救生命徵象穩定

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）莊姓男子12日從台中住家出門後失蹤，家屬報案協尋未果，昨天意外被發現受困鹿谷鳳凰山，獲救無大礙，腳骨折需手術；家屬向警消表示，莊男習慣獨自爬郊山且不帶手機。

住台中市49歲莊男告訴警消，12日獨自從台中騎機車到鹿谷鄉鳳凰山登山，自鳳凰村田底巷土地公廟往鳳凰眼登山步道一直往上，登到黑點石洞處，因體力不支而不慎跌落溪谷約10公尺無法行走，因習慣不帶手機出門，因此無法對外求救，受困溪谷10天。

莊男說，自己曾從事水電工作，摘採附近姑婆芋的莖，並利用隨身瑞士刀切開居民引水管，用莖塞住水管；村民無水可用，昨天上山巡查管線發現莊男，協助報案救援，南投縣消防局昨天下午集結警消、義消後，步行1小時接觸莊男，再花3個小時以捲式擔架抬下山。

消防局表示，莊男雖受困山區多天，但血壓、血氧、呼吸等生命徵象穩定、意識清楚，右腳、左臀受傷疼痛難以行走，昨晚送至竹山秀傳醫院；院方今天指出，檢查發現莊男右小腿脛骨骨折、腰椎第二節也有狀況，須開刀，今天凌晨轉院至中國醫藥大學附設醫院。

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警方今天指出，莊男失聯後，家屬向台中市警察局報案失蹤協尋；消防局表示，莊男衣物輕薄、未帶雨衣，自述吃草、喝山泉水維生，送醫後改口自述受困山區約4天，但也向發現者說是8天，說詞有點反覆，且水管塞姑婆芋莖多此一舉，不排除受困而有幻聽、幻覺情形。

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