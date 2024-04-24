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北市內湖區路樹傾倒占2車道 8警合力速抬移

2024/4/24 11:11（4/24 12:06 更新）
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台北市內湖區港墘路與瑞光路口24日上午發生路樹傾倒意外，樹幹橫躺瑞光路兩車道，影響上班尖峰時段車流，警方緊急出動8人抬移，隨後再由吊車吊離。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月24日
台北市內湖區港墘路與瑞光路口24日上午發生路樹傾倒意外，樹幹橫躺瑞光路兩車道，影響上班尖峰時段車流，警方緊急出動8人抬移，隨後再由吊車吊離。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月24日
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）受鋒面通過影響，北市今天下起大雨，內湖區港墘路與瑞光路口上午發生路樹傾倒意外，樹幹橫躺瑞光路兩車道，影響上班尖峰時段車流，警方緊急出動8人抬移，隨後再由吊車吊離。

台北市警察局內湖分局今天上午8時54分獲報，指轄內港墘路、瑞光路口發生路樹傾倒意外，高逾3公尺的樹幹橫躺占用瑞光路東往西兩個車道，由於適逢內湖科學園區的上班尖峰時段，經通報分局勤務指揮中心後立即啟動交通快打警力到場。

為避免引發追撞事故及紓解車流，警方先行擺設交通錐進行指揮、管制，於對向調撥1個車道供瑞光路往西通行。

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另外，考量傾倒路樹體積過大，經初步修剪後，由現場8名交通快打警力合力將路樹拖移至路旁，現場恢復1個車道通行；隨後在吊車抵達現場後，再吊離路樹並恢復瑞光路通行，迅速排除突發交通障礙，維持內科地區上班車流順暢。

內湖分局提醒，依據中央氣象署預報，北部地區今天有局部大雨發生機會，易有路樹傾倒的危險情形，呼籲駕駛行車時應注意車前狀況、勿超速，遇有突發狀況才能即時反應。（編輯：張銘坤）1130424

#台北市警察局內湖分局
#瑞光路
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