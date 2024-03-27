清華大學宏亮美術館上梁 估114年落成開幕

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）國立清華大學「宏亮美術館」今天舉行上梁儀式，校方估計明年上半年完工開幕，未來將引進國際級大型展覽，引領師生與民眾欣賞當代藝術珍品。

清大今天發布新聞稿表示，宏亮美術館是由辛耘企業董事長謝宏亮捐建，他是民國62年畢業於物理系的清華大學校友，也是清華理學院的第1屆傑出校友。

謝宏亮今天出席美術館上梁典禮時致詞表示，清華大學正在推動一場文藝復興，宏亮美術館是其中重要的一環，結合音樂廳及文物館，相信可以為清華在人文方面的培育及推廣開啟一番新的氣象。

清大校長高為元致詞說，藝術是與美的對話，希望宏亮美術館落成啟用後，師生不必遠赴國外，在校園內就可天天開啟藝術對話，讓美學的素養深植清華人心中。

清大提供新聞資料表示，宏亮美術館為地上2層、地下1層建築，占地千坪，1樓外牆採用大片玻璃，室內電梯、樓梯也同樣採透明設計，引導綠意與陽光湧入室內空間。

清大指出，館內1樓咖啡廳挑高6米，開幕後有望成為最浪漫的大學咖啡廳，未來也可望在美術館頂樓舉辦派對或星空講堂等活動，讓師生以活潑、多元化的方式善用美術館空間。

清華大學表示，宏亮美術館主結構已近完工，接下來將進行室內裝修及綠化景觀等工程，預計114年上半年落成啟用。（編輯：張銘坤）1130327