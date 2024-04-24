基隆警喝花酒 遭記2次小過列輔導對象

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆林姓警員遭檢舉前往酒店消費且白吃白喝，警方獲報前往查處，當場查獲林姓警員違紀，予記2次小過，列輔導對象，經追查，林姓警員有次消費因身上現金不足，隔天就還清欠款。

自由時報報導，基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所林姓警員，遭基隆市愛一路某間酒店業者舉報白吃白喝，甚至以店家坐檯小姐很醜等方式羞辱業者。

第二警分局今天表示，警方4月15日接獲檢舉後，督察科立即派員前往查處，當場查獲林姓警員違紀，經深入追查，林姓警員坦承今年1月至今，已前往這間酒店消費5次，其中4月10日消費後，結帳時發現身上現金不足，隔天立即還清新台幣5000元欠款。

第二警分局指出，林姓警員違紀屬實，予以加重記2次小過，並依端正警察風紀實施規定列為教育輔導對象，加強管考，以維警紀。

第二警分局表示，將要求所屬警員恪遵各項風紀要求，嚴禁警員涉足不妥當場所，警局會秉持不掩飾、不庇縱、不護短，一經發現違法犯紀徵候，會主動查處，積極維護警察風紀。（編輯：李錫璋）1130424