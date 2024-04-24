雲林男賣帳戶助詐欺一路升車手頭詐2千萬 收押禁見

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）許姓男子缺錢把帳戶賣給詐欺集團當人頭，之後乾脆當車手提領贓款，由於表現受賞識，再升為車手頭，招募收水、車手詐逾2000萬，集集分局經半年查緝，將許嫌等5人逮捕法辦；許嫌遭法院裁定收押禁見。

南投縣警察局集集分局今天發布新聞資料表示，以許姓主嫌為首的詐騙集團去年底起，陸續在南投縣集集鎮等處犯案，以假交友、假投資、解除分期付款、扣款失敗為藉口，誘騙被害人匯款，再指揮集團成員到自動櫃員機提領數百筆贓款，得手約新台幣2000多萬元。

集集分局指出，報請雲林地方檢察署指揮，跨轄區前往雲林溯源偵辦，今年春節期間陸續將相關犯嫌共5人拘提、傳喚到案，全案近日依涉犯刑法詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦；其中許姓主嫌被雲林地檢署聲押，法院裁定收押禁見，警方續追上游黃嫌。

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集集分局指出，許姓男子因缺錢花用，將名下金融帳戶賣給詐欺集團使用，之後更當起提款車手，由於受集團上游第4層黃姓犯嫌重用，由車手晉升為第3層車手頭，再透過黃姓、張姓2名共犯掮客，招募第2層陳姓犯嫌擔任收水，及第1層王姓犯嫌擔任提款車手。

集集分局表示，許嫌等人為躲避查緝，陸續藏匿雲林縣、嘉義市等處，專案小組經半年跨越轄區查緝、掌握行蹤，終於破獲此集團；提醒民眾面對不斷推陳出新詐騙手法，應冷靜、加強辨識與查證，接獲任何可疑電話請撥110或165查證，警方會持續嚴查詐欺案。（編輯：陳仁華）1130424