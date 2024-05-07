遊戲橘子控丁特侵害名譽求償 二審仍判免賠

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（中央社記者劉世怡台北7日電）遊戲橘子公司認為薛弘偉（丁特）針對「天堂M」的「傳說製作秘笈」（紫布）言論侵害公司名譽，提告求償。一審判公司敗訴，薛弘偉免賠，經上訴，二審今天駁回上訴，還可上訴。

丁特（本名，薛弘偉）2021年在線上直播手遊「天堂M」時，花新台幣414萬元合成「傳說製作秘笈」（紫布），並稱依製作結果，成功機率僅2.28%，遠低於官網公告的10%。遊戲橘子數位科技股份有限公司認為，丁特在直播中指控「明目張膽騙錢」「機率造假」「有牌的詐騙集團」「負責人及營運長噁心」「黑橘」已侵害公司名譽權、信用權，因此提起民事訴訟，求償1元並要求回復名譽。

丁特則主張，是基於自身消費經驗，針對可受公評之事表達言論；況且遊戲橘子的股價或營收在事發後都逆勢上漲，未受任何損害。

一審新北地院認為，丁特部分言論包括「沒有人性」「負責人及營運長噁心」都是針對遊戲橘子的法定代理人劉柏園，而非遊戲橘子公司，因此無侵害遊戲橘子的名譽權、信用權。遊戲橘子雖主張經營企業負責人的形象、人格與信用與企業聲譽結合，但自然人與法人分屬不同法人格，如果只侵害其中一項，未必會互相影響。

另外，針對丁特談論機率並提到「機率造假」部分，一審認為，丁特算出合成紫布機率為2.33%，與官方公告「所有機率與韓版一致」的10%有相當程度差異，他以自身經歷為依據，應可認已進行合理查證，且相當理由確信查證結果為真實，沒有未盡合理查證義務情形。

一審認為，儘管丁特確實有說「騙錢」「有牌的詐編集團」「誘導賭博加上詐欺」等用語，但考量前後語意，丁特反覆提及「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」「我覺得這是需要被社會關注的」等，此事涉及是否立法明令遊戲廠商事前公布虛擬寶物獲取機率等爭議，實為涉及廣大遊戲消費者公益事件，是可受公評之事，屬於合理評論範圍。

一審判決遊戲橘子公司敗訴，即丁特免賠；遊戲橘子公司提起上訴外，並更正回復名譽部分聲明為，丁特須將判決書的當事人、案由及主文內容，刊登報紙。

二審今天認定，丁特的言論，難認出於惡意，就算批評內容令遊戲橘子公司感到不快，仍屬於憲法所保障言論自由的範疇，不須賠償，因此駁回上訴，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1130507