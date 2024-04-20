英雄聯盟戰隊BYG解散 創辦人丁特：4年砸近5千萬不堪虧損

（中央社記者陳容琛台北20日電）4年砸了近新台幣5千萬，台灣英雄聯盟電競戰隊Beyond Gaming創辦人丁特（薛弘偉）今天宣布，因不堪連年承受巨大虧損，而決定解散，不過強調電競魂永遠不滅。

Beyond Gaming（BYG）由前職業電競選手薛弘偉於2021年成立，也曾挺進英雄聯盟世界大賽與各國菁英戰隊過招，只是戰隊連年虧損，尤其4年花了近5千萬，加上市場發展不利、贊助尋求困難，讓薛弘偉今天宣布決定解散戰隊，並透露必須勇敢面對且承認失敗。

薛弘偉透過BYG的社群媒體表示，從去年底開始，身體就因長期壓力，無形中患上了很嚴重的睡眠障礙，至今長達半年每天只能維持約3小時睡眠，即使很累也很難入睡，入睡後也很容易瞬間清醒睡不回去，甚至醒著的時候常常忘東忘西。

更糟糕的是，這狀況薛弘偉無論是吃藥或運動調整作息都解決不了，苦無對策的情況下，今年2月提早去做了全身性的健康檢查，上個月他收到健檢報告，「當我看著報告上整頁滿滿的紅字，我第1次如此強烈的想要放棄，想要有那麼一刻好好的活著只為了自己」。

做出解散這個不容易的決定，薛弘偉難過自己的努力只能走到這裡，不過仍感謝粉絲朋友們這一路以來的支持和相信，並強調心中的電競魂永遠不滅，「雖然過程是艱辛的、結局是遺憾的，但我們一起牽手在路途中灑下的汗水和開花結果時激情的眼淚，都成為我們茁壯的養分」。（編輯：龍柏安）1130420