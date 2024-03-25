更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

視格鬥電競為一生志業 林立偉未來退役有教練夢

2024/3/25 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北25日電）把格鬥遊戲當作一生志業，台灣快打旋風電競選手「五股石油王」林立偉透露，即便有朝一日從選手退役，還想轉任教練，延續自身電競之路。

去年對林立偉來說，算是一個豐收的賽季，不僅勇奪世界格鬥電競盛事Evolution Championship Series（EVO）Japan冠軍，更在杭州亞運拿下「快打旋風5」的銅牌，不僅讓台灣民眾更加認識他，甚至走在路上還會被認出來，並且要求合照。

林立偉接受中央社採訪時表示，其實心態上沒有太多改變，不過真的沒想過拿到亞運賽事獎牌，還被總統蔡英文接見，「以前常開玩笑說，當電競選手這麼多年，我在日本比台灣還紅。」

然而，在風光奪牌的背後，林立偉每天總計要花6到10小時訓練，包含與不同角色的玩家做針對性練習、看影片研究其他選手的打法，加上比賽需要比較好的體力，因此每週還有安排1對1體能訓練，「除了反應能力外，策略、技能也是重要的一環。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

從小就接觸格鬥類型遊戲，林立偉即便出社會成為上班族，仍然沒有放棄這項最愛的休閒娛樂，他形容這是自己一生的志業，尤其粉絲、家人及朋友的支持，更是驅使他不斷前進的動力，「就算今天決賽贏了，我還是會想要繼續贏下去，因為很喜歡這件事，享受激烈競爭的感覺。」

電競選手生涯總有結束的一天，林立偉也透露，未來期許利用自身經驗，轉換為教練角色，以延續自己的電競之路，「雖然沒有當過教練，但我覺得自己很適合，畢竟在選手生涯累積很多經驗，這些都能成為擔任教練的養分。」（編輯：張雅淨）1130325

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.233