立委成立ACG電競促進會 選手曝兵役成最大困境

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（中央社記者王承中台北2日電）國民黨立委羅廷瑋今天在立法院舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會。台灣電競協會理事長施文彬、直播主丁特、電競選手爆哥出席，指出兵役是當前電競選手發展的阻礙。

丁特指出，電競職業選手的困境，最主要就是兵役問題，因為選手年紀普遍偏小，18歲成年就可以出賽，但馬上就面臨兵役問題，造成很多選手選擇讀大學緩徵，但要維持學籍又會影響到選手訓練時間。雖然現行規定電競選手可以選擇服替代役，但實際上還是無法有所幫助。

國民黨立委羅廷瑋今天在立法院舉行「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會，包含國民黨副主席連勝文、國民黨立委徐巧芯、張智倫、廖偉翔等新生代立委出席，另邀請台灣電競協會理事長施文彬、Beyond Gaming執行長薛弘偉（直播主丁特）、電競選手劉昶亨（爆哥）等人與會。

羅廷瑋表示，成立促進會是他就職立委以來最想做的事情，他熱愛動漫，這是他的童年，無論動畫、漫畫、電競等發展遇到的困難，他都會想辦法幫忙發聲，當大家最強的後盾，這也是成立促進會最大的目的。

羅廷瑋指出，產業面臨的困境都很雷同，台灣的ACG產業其實有著豐富的人才與創意，也有很多豐富的作品，至於電競選手的發展，至今也都還面臨著困境，很多受限於法律層面，要怎麼解決，需要大家共同面對。

施文彬表示，台灣電競從零到有，他完全參與其中，自2013年成立電競協會後，他在2016年就曾帶著丁特到立法院向朝野請願，表達電競選手需要正名，2017年總統蔡英文宣布電競納入運動產業發展條例後，短短的時間內，台灣就誕生5名電競世界冠軍。

施文彬指出，但很多電競隊伍的老闆，每年都在比誰賠得少，所有體育協會都需要靠體育署補助，但體育署的預算有限，每年補助最多的是棒球。他長時間的觀察，台灣的職業運動沒有商業模式，職棒、職籃、職業電競都是。

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施文彬表示，丁特目前擔任電競隊伍老闆，但最好的選手，每月最多也只有新台幣15萬元，無法再高，一但選手打出成績，很快就會被其他國家簽走。他認為台灣電競隊伍的老闆才是最需要幫助的人，因為這些人在培育台灣的選手。

劉昶亨表示，自己屬於冷門遊戲類的電競選手，這幾年政府的確有協助電競賽事，但主要都是主流遊戲，冷門遊戲電競沒有足夠的比賽舞台曝光，希望政府可以稍微平衡主流遊戲、冷門遊戲的差異。（編輯：翟思嘉）1130402