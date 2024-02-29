遊戲廠商公告機率不實 立委提修法最重罰3億元

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委賴瑞隆今天舉線上遊戲公告機率不實案件為例，認為現行公平交易法最高僅能罰新台幣2500萬元實在太輕；因此提案修法，倘若與商品相關而足以影響交易決定的事項，有虛偽不實或引人錯誤的表示或表徵行為，最重罰3億元。

賴瑞隆今天在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿指出，韓國公平會今年1月針對網路遊戲大廠NEXON對旗下「新楓之谷」、「泡泡大亂鬥」等遊戲修改轉蛋機率，開出約2.75億元的罰單，台灣則於2022年發生手遊「天堂M」遭網紅丁特踢爆公告機率不實的案件，最終裁罰200萬元。

賴瑞隆說，韓國公平會對網路遊戲販賣轉蛋機率不實，近年已多次開罰，反觀台灣公平會這2年對遊戲業者在付費機率商品上欺騙消費者的行為，僅開罰2次，各裁處200萬元罰鍰，網友認為罰太輕。

賴瑞隆表示，為保護消費者權益、健全產業結構，他提出公平交易法部分條文修正草案，其中一項重點就是要把與「商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」的行為罰鍰，從現行的5萬元以上2500萬元以下，改為5萬元以上3億元以下，期望能盡速三讀修正通過。

草案說明提到，在網路電子交易盛行的現代社會，事業以虛偽不實或引人錯誤的表示或表徵，誘騙消費者所能獲取的不當利益日益龐大，主管機關對事業的處罰與事業藉由不法行為獲利恐難以相符，提高罰鍰金額上限，加重罰則嚇阻不法。

受邀出席記者會的行政院消費者保護處副處長陳星宏表示，能加強保護消費者權益的法律，他予以支持。（編輯：蘇志宗）1130229