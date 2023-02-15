遊戲橘子告侵害名譽敗訴 法院指丁特盡查證義務不需賠償

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（中央社記者高華謙新北15日電）遊戲橘子對知名直播主丁特提告侵害名譽權等，一審敗訴。法院以丁特言論已盡查證義務後發表結果並評論，與對可受公評之事善意發表言論等3部分，認定丁特不需負損害賠償責任。

丁特（本名：薛弘偉）2021年在線上直播手遊「天堂M」時，花新台幣414萬元合成「傳說製作秘笈」（紫布），並稱依製作結果，成功機率僅2.28%，遠低於官網公告的10%。

遊戲橘子數位科技股份有限公司認為，丁特在直播中指控「明目張膽騙錢」「機率造假」「有牌的詐騙集團」「負責人及營運長噁心」「黑橘」已侵害公司名譽權、 信用權，因此提起民事訴訟，求償1元並要求回復名譽。

丁特則主張，是基於自身消費經驗，針對可受公評之事表達言論；況且遊戲橘子的股價或營收在事發後都逆勢上漲，未受任何損害。

新北地院合議庭認為，丁特部分言論包括「沒有人性」「負責人及營運長噁心」都是針對遊戲橘子的法定代理人劉柏園，而非遊戲橘子公司，因此無侵害遊戲橘子的名譽權、信用權。遊戲橘子雖主張經營企業負責人的形象、人格與信用與企業聲譽結合，但自然人與法人分屬不同法人格，如果只侵害其中一項，未必會互相影響。

再來，針對丁特談論機率並提到「機率造假」，合議庭指出，丁特算出合成紫布機率為2.33%，與官方公告「所有機率與韓版一致」的10%有相當程度的差異，他以自身經歷為依據，應可認已進行合理查證，且相當理由確信查證結果為真實，沒有未盡合理查證義務情形。

最後，合議庭認為，儘管丁特確實有說「騙錢」「有牌的詐編集團」「誘導賭博加上詐欺」等用語，但考量前後語意，丁特反覆提及「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」「我覺得這是需要被社會關注的」等，此事涉及是否立法明令遊戲廠商事前公布虛擬寶物獲取機率等爭議，實為涉及廣大遊戲消費者公益事件，是可受公評之事，屬於合理評論範圍。（編輯：方沛清）1120215