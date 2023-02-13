遊戲橘子敗訴 丁特委任律師：為玩家權益起身對抗

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（中央社記者高華謙、韓婷婷新北13日電）知名直播主丁特與遊戲橘子纏訟，法院一審判丁特勝訴。丁特委任律師說，他們是為了玩家權益奮而起身對抗，相信丁特對結果感到欣慰；遊戲橘子說，會再與律師研議討論。

丁特（本名：薛弘偉）2021年在線上直播手遊「天堂M」時，花新台幣414萬元合成「傳說製作秘笈」（紫布），並稱依製作結果，成功機率僅2.28%，遠低於官網公告的10%；遊戲橘子數位科技股份有限公司提起民事訴訟，求償1元並張貼回復名譽公告，今天遭新北地院駁回。

遊戲橘子表示，已得知一審判決結果，將在收到判決書後，與律師研議討論。

丁特本人今天沒有到場聽判，他的委任律師陳義文在宣判結束後接受媒體聯訪表示，這件案子不是為了丁特本人，而是為了玩家在遊戲圈的權益，因此奮而起身對抗遊戲橘子。歷經一年多審理，結果終於出爐，過程中丁特也感到非常焦慮不安，不過相信丁特對判決結果會感到欣慰。

陳義文表示，也要感謝法院願意留給遊戲玩家在合理事實上對遊戲公司與財團合理評論的空間與範圍，過程中有相當多玩家力挺，要他們繼續與遊戲橘子對抗下去。

陳義文說，遊戲橘子這次提告妨害名譽，但遊戲橘子在坊間被戲稱為「黑橘」早就不是新聞；誠懇希望遊戲橘子如果要解決問題、恢復名譽，不要再提起訴訟，而是開記者會公布所有機率設定與玩家參與涉及紫布製作的歷程，他相信所有玩家眼睛都是雪亮的，至於是對是錯，一定會還給遊戲橘子公平與明白。

陳義文表示，上次開庭後，遊戲橘子只針對媒體報導表示「與事實不符」，但終究沒提出合理證據證明他們的指控是錯的，因此本件判決之後，在相當程度上仍認為遊戲橘子會繼續逃避問題，發布與事實無關緊要的聲明，繼續掩蓋這件事，所以這件判決絕對不是終點，呼籲玩家要繼續支持他們對抗這件事。

對於遊戲橘子今年1月營收創半年來新高的看法，陳義文說，這次訴訟中，遊戲橘子不斷宣稱丁特是要吸取玩家關注與博取流量，但追根究底，遊戲橘子並沒有因為這件事遭受任何商譽損失，反觀營收還創新高。因此，他們除了在本件訴訟外，也積極與立法委員、經濟部等機關推動設立轉蛋法，且推動傳統線上遊戲產業、甚至更廣泛的博奕產業都應立法納入合理管理，保護玩家權益。

另外，陳義文表示，丁特也基於消費者保護法，向遊戲橘子提起消費爭議訴訟，並提出總金額2070萬的5倍懲罰性賠償，將於23日下午在士林地方法院開庭。

他說，會提這個訴訟是因遊戲橘子在妨害名譽訴訟依舊沒有公開或澄清相關事實，且公平交易委員會已認定遊戲橘子早已知道機率設定，但在記者會仍公告不實或不相應機率；基於這樣的事實，才有信心認定遊戲橘子在消保法要件有故意、而非只有過失的違法行為。

陳義文表示，尊重法院審判，但這案件對遊戲玩家與遊戲公司都有重要意義，經營者也會負更高經營責任確保玩家權益，他們會全力以赴，做好大家期待。（編輯：方沛清）1120213

遊戲直播主丁特（圖）指「天堂M」道具製作成功率低於官方公告，遭台灣代理商遊戲橘子求償新台幣1元，新北地院13日駁回。（圖取自facebook.com/DinTerlol）