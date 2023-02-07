Google Play：台灣將成為亞太遊戲市場重要推手

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Google Play台灣業務副總經理蔡逸民7日出席媒體聚會表示，台灣遊戲產業維持豐沛的創新動能，以及玩家對手遊的高度需求，成為亞太市場成長的重要推手之一。中央社記者吳家豪攝 112年2月7日

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（中央社記者吳家豪台北7日電）Google Play台灣業務副總經理蔡逸民今天表示，台灣遊戲產業維持豐沛的創新動能，以及玩家對手遊的高度需求，成為亞太市場成長的重要推手之一，未來2大發展機會包括原創休閒遊戲、跨裝置遊戲體驗。

Google Play今天舉辦媒體聚會，分享台灣遊戲產業的發展機會，以及Google Play的創新功能。

蔡逸民引述調研機構SensorTower的報告指出，2022年第1季台灣創造高達7億美元（約新台幣210億元）的行動遊戲產值，已經取代德國成為全球第5大手遊市場，僅次於美國、日本、中國與韓國。

蔡逸民觀察，台灣遊戲產業維持豐沛的創新動能，以及玩家對手遊的高度需求，成為亞太市場成長的重要推手之一。面對2023年疫情紅利消退，遊戲市場疲軟，未來台灣遊戲廠商要持續深化市場發展，有2大發展機會。

首先，根據data.ai調查，2022年休閒相關類型遊戲例如模擬、益智、拼圖、卡牌類、休閒等類型，受到台灣玩家喜愛，也有愈來愈多重度遊戲加入休閒類型玩法。

其次，蔡逸民表示，玩家與開發商對於跨裝置遊戲體驗的需求，將成為推動產業發展的關鍵動能。玩家希望能使用大螢幕、鍵盤滑鼠、音響等設備，取得更精美的畫面、流暢操作、細緻音效，提升整體遊戲體驗；開發團隊則希望觸及更廣泛族群，延長產品生命週期。

此外，「Google Play遊戲」去年1月在台灣、香港、南韓首波推出測試版，至今推出滿1週年，目前已經擴展到13個市場，提供上百款遊戲，未來這項功能將陸續在更多地區提供。

根據Google數據統計，自「Google Play遊戲」推出以來，台灣玩家每個月的總遊戲時長增加約8倍；預期今年有更多新遊戲加入後，將帶來更多成長。

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為了幫助玩家更方便支付，Google Play今天宣布正式在台灣推出「便利超商及銀行轉帳」的全新服務。

蔡逸民說，Google Play用戶能在7-ELEVEN、全家、萊爾富等3間連鎖便利商店，或使用銀行轉帳的方式即時付款，購買Google Play平台中的手機遊戲、電子圖書、OTT串流影音、應用程式及Google TV電影等內容，且不必事先儲值或授權綁定扣款工具，也不需額外負擔跨境支付或超商手續費。（編輯：郭無患）1120207