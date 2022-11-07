手遊打到成鷹爪 醫師：尺神經壓迫致手指變形

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台中市澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰（圖）7日說明，35歲男子喜歡用手機打手遊，結果造成左手無名指與小指彎曲如鷹爪，這是因尺神經壓迫所造成的手指變形，需手術治療。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）35歲男子喜歡用手機打手遊，結果造成左手無名指與小指彎曲如鷹爪，台中市澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰今天表示，這是因尺神經壓迫所造成的手指變形需手術解決。

魏伯翰指出，這名男子每晚睡前都習慣趴在床上，以雙手肘撐在床面做為支點，雙手操做手機大玩手遊，一打就好幾小時，最近發現雙手的無名指和小指表面發麻，尤其左手的無名指和小指彎曲如爪子般難於伸展，麻到晚上都無法安睡，才到澄清醫院骨科求診。

經過診斷發現，患者因長時間、反覆性的手肘彎曲超過90度的姿勢玩手遊，導致尺神經於手肘內側處的肘隧道因壓力過大而產生神經病變，因尺神經支配無名指和小指末端感覺，當無名指和小指表面平時會覺得麻木，且彎曲手肘時會感覺麻木加劇，魏伯翰認為，就可能是罹患肘隧道症候群。

患者經由神經傳導檢查後，確認雙手都已有肘隧道症候群，魏伯翰指出，其中以左手症狀較嚴重，已出現「鷹爪手」的症狀。雖曾接受類固醇注射治療，起初有所改善，但數週後又再發作，並已影響正常工作。

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魏伯翰表示，由於患者的肘隧道症候群較為嚴重，如果不開刀將壓迫的尺神經進行鬆解手術，時間拖得越久，越可能留下長期麻痛與肌肉萎縮的後遺症。患者於手術後追蹤檢查，已恢復到正常狀態，手指麻木及鷹爪手情況已改善。

魏伯翰提醒，需維持手肘彎曲姿勢過久的職業，如電腦工作者、鋼琴家、修手錶、金飾匠等，還有長時間姿態不正確，如午睡以手當枕頭者或長時間打手機者，都有較高的機會罹患肘神經症候群。（編輯：黃世雅）1111107