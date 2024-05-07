台中西屯火警父女雙亡 市府慰問及安置住戶

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中西屯區1棟大樓今天發生火警，游姓男子原本和妻子先行逃出，得知11歲女兒受困又跑進火場，造成父女2人身亡。市府慰問家屬發放慰問金，並協助安置受影響住戶7人。

西屯區1棟大樓凌晨1時許發生火警，造成8樓住戶游姓男屋主與11歲女兒不幸身亡，起火原因由火調人員調查中。

台中市民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉此案後相當關心，隨即指派西屯區長陳寶雲前往關懷，偕同福瑞里長林添憶代表發放慰問金1萬元，後續區公所將全力協助家屬申辦急難紓困及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。

吳世瑋指出，西屯區福瑞街1處集合住宅8樓發生火警，其中游姓男子一家4口，火災發生時，游男與妻子先行逃出，游男14歲兒則由雲梯車救下，游男得知就讀國小的11歲女兒尚未脫困，又跑進火場內，被消防隊發現時，父女已在廁所內無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治，火警初步判斷疑電線走火，真正起火原因待釐清。

至於被送醫救治的游男14歲兒，左手上臂2度2%、背部2度6%燒燙傷，意識清楚，由母親陪同在醫院，台中榮總表示，傷者有吸入性灼傷，目前診治中。

對於游姓一家的遭遇，吳世瑋說，將全力協助家屬申辦急難紓困及災害死亡救助相關事宜，同時協助安置受火警影響住戶共7人。

吳世瑋指出，待消防鑑識完成後，受災戶若有毀損物品需清運，可通知里長或里幹事代為轉知，屆時會請清潔隊派員到場協助。（編輯：郭諭儒）1130507