屏東縣議員張振亮涉賄選 二審改判8月

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（中央社記者洪學廣、李卉婷高雄7日電）屏東縣前九如鄉長張振亮因縣議員吳亮慶判當選無效定讞，遞補選上議員，不料因涉以30萬元委由江姓友人賄選，一審判決無罪，高雄高分院今天改判張男8月，可上訴。

對此，張振亮今天接受中央社記者電訪表示，判決不公平，目前尚未收到判決訊息，但會上訴到底。

台灣高等法院高雄分院審理時，被告2人均辯稱這筆新台幣30萬元現金是要用來辦理選舉說明會，並非向樁腳、選民賄選之用，但法官發現此案在調查時，經監聽和民眾檢舉等資料，合理懷疑張振亮有交付金錢給江男賄選，再依江男供稱有預備賄選，且收到錢後長達約1個月都沒準備辦理說明會，將30萬元藏放在偏僻簡陋工寮也不合理等，不採信2人辯詞。

法官審結後，認為張振亮曾任九如鄉長，江男也曾任高樹鄉民代表及公所秘書達數十年之久，2人均有參與民主選舉豐富經驗，並擔任公職多年，審酌預備行賄金額達30萬元，若未及時查獲，以情資所示每票1000元計算，賄選票數將達300票。

高雄高分院合議庭考量2人犯後未悔悟知錯，上午據此依違反選罷法等罪改判張振亮有期徒刑8個月，褫奪公權3年；江男則因尚未行賄且自白預備行賄犯行，輕判有期徒刑4個月，可易科罰金，全案可上訴。

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判決指出，張振亮111年投入屏東第2選區縣議員選舉，10月20日晚間在屏東縣高樹鄉一處鐵皮屋內交付30萬元給江姓友人，打算藉由其曾任高樹鄉民代表、公所秘書等職務人脈委託行賄，江男收錢後藏放在農地工寮內，結果在行賄前就被檢警搜索查獲，2人也被依違反選罷法起訴。

不料，原本勝選的屏縣議員吳亮慶，去年因涉賄被判當選無效定讞解職，其懸缺由落選頭張振亮遞補，若張振亮因被判決有罪定讞，後續也將依地方制度法規定解職。（編輯：郭諭儒）1130507