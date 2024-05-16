胞兄控李艷秋涉偽造文書不起訴 再聲請自訴遭駁回

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）媒體人李艷秋與胞兄李金水因分割遺產起糾紛，李男控告李女涉嫌偽造母親生前筆跡、授權書、借據等，檢方不起訴處分確定。李男聲請准許提起自訴，日前士林地院裁定駁回。

李艷秋與胞兄李金水為分割母親遺產打官司。李金水認為，李艷秋明知母親於民國95年間已患有失智症，卻涉嫌偽造母親96年1月31日手寫的授權書、署名，載明母親所有的動產、不動產依照先前安排處理；另外，李艷秋欲減少分配他應繼承的遺產，涉嫌偽造他於97年1月9日向母親借款新台幣70萬元的借據與署名。

李金水向士林地檢署提告李艷秋涉嫌偽造私文書。士檢檢察官認為，李艷秋罪嫌不足，將李艷秋不起訴處分。台灣高等檢察署駁回再議確定。李金水認為，原不起訴處分等認事用法違誤，有未盡調查情形，向士林地方法院聲請准許提起自訴。

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士林地院指出，本案授權書紙質泛黃、破損，依據另案民事案件確定判決結果，經法務部調查局進行筆跡鑑定，認定本案授權書非原本，筆跡為李母生前親簽；另外，李母生前曾代李金水償還債務，並由李金水簽立借據，經內政部警政署刑事警察局進行筆跡鑑定，堪認本案借據為李金水親簽。

士院認為，此案依據卷內現有積極證據資料，難認定李艷秋涉犯偽造私文書罪，原士檢檢察官不起訴處分及高檢署駁回再議處分書，認事用法並無違反經驗、論理法則或其他證據法則，李金水聲請准許提起自訴無理由，裁定駁回。（編輯：方沛清）1130516