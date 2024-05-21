新竹縣女警涉不當場所 遭記1大過

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣警察局今天說，督察科日前接獲情資，潘姓女警疑涉足不妥當場所，已列為教育輔導對象加強管考，並記1大過處分，將持續查證是否有不當兼差情形。

新竹縣政府警察局竹北分局長張世儒今天接受媒體聯訪表示，這名潘姓女警在10日晚間6時許執勤時間，卻離轄到新竹市的1家護膚按摩店，當晚9時30分許遭新竹市警方臨檢。

張世儒說，當場查獲潘女在按摩店內抄登資料，後續由竹北分局督察組展開調查，經查這家護膚按摩店謝姓負責人則坦承與潘姓女警認識。

張世儒指出，護膚店內的鍾姓櫃台工作人員則指潘姓女警是去拜訪謝姓負責人，對於潘女是否有不當兼差情形，仍持續查證中。

有關潘姓女警10日執勤時離轄，依規定應返轄簽退，但卻找同事代簽，張世儒說，除潘姓女警因涉足不當場所遭到調離現職並記1大過處分外，代簽的員警也被記申誡1支。

至於潘姓女警有無吸毒情形，竹北分局表示，已初步採驗，各級毒品初篩結果皆呈陰性反應。另潘姓女警平時工作情形，表現平平，偶有參與反詐宣導活動。

竹北分局提供新聞資料指出，對於心存僥倖及未謹守分際的員警，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，會主動查處、嚴懲不貸，以積極維護良好警察風紀。（編輯：方沛清）1130521