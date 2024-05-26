頻換租屋處仍飄異味露餡 藥頭洗澡警候浴室外逮正著

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）賴姓男子以租屋處為毒品交易點，為躲警方查緝頻頻更換租處，退租後房內所留垃圾及「異味」經常困擾房東；日前警方掌握賴男所在，上門時賴男正洗澡，逮捕後依法送辦。

台中市刑警大隊偵三隊今天說明案情，去年偵辦毒品案向上溯源，鎖定39歲賴男涉嫌販毒、轉讓毒品，警方掌握相關證據後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查，賴男為工地工人，平時作息正常，多利用電話與藥腳聯絡，只與熟客在租屋處交易毒品，為躲避警方查緝，他經常更換租屋處，半年內就多次更換；賴男在房內堆積大量垃圾，退租後房東必須特別清理，因房間內「異味」，遭懷疑賴男從事毒品交易且以租屋處作為吸毒處所。

警方掌握賴男行蹤後，今年2月警方前往賴男租屋處，本打算破門而入，但轉動門把時發現竟未上鎖，警方進門時賴男正在浴室洗澡，賴男本以為熟客上門，未料卻是警方已登門入室逮人；他坦承犯行，警方查扣毒品等相關贓證物。

警方將賴男帶回訊問，全案依毒品危害防制條例移送偵辦，台中地院裁定羈押，檢方日前也以毒品罪起訴賴男。（編輯：陳仁華）1130526