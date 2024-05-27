成功嶺義務役男心情不佳未歸營 軍方家中尋獲帶回

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）1名在成功嶺服務的趙姓義務役男，今天晚間由友人載送返營收假，未料抵達營區外3號門時，他卻趁友人抽菸時自行駕車離去，後經軍警協尋，最後在雲林家中尋獲，將他帶回營區。

有媒體報導，1名在成功嶺服役的義務役男，本預計今天晚間返營，並由友人駕車送往成功嶺3號門，他卻突然拿出刀子喝令友人下車，隨即駕駛友人車輛逃逸，疑因積欠賭債心情不佳，才不想返營。

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對此，十軍團則澄清，趙姓男子為1年制義務役男，今天由友人開車載回營區，當車子開到營區3號門外的超商時，他卻趁著友人去抽煙空檔，自行駕車離去，友人立刻通知役男的哥哥，軍警也展開協尋，後來發現車子已回到雲林家中且趙男也在家中。

軍方指出，初步了解趙男疑因心情不佳，所以不想返回營區，澄清過程沒有持刀、沒有欠債等問題。士官長將趙男帶返營區，因趙男違反營規，事後調查核予懲處，關於他的心緒部分將會實施心理諮商輔導。（編輯：何宏儒）1130527