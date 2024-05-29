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桃園破獲國內最大宗笑氣分裝場 市值達8500萬

2024/5/29 21:07（5/29 21:26 更新）
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桃園市政府環境保護局和警方29日破獲目前國內最大宗的非法笑氣分裝場，現場笑氣可分裝成1萬7000支以上鋼瓶，市值高達新台幣8500萬元。（桃園環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月29日
桃園市政府環境保護局和警方29日破獲目前國內最大宗的非法笑氣分裝場，現場笑氣可分裝成1萬7000支以上鋼瓶，市值高達新台幣8500萬元。（桃園環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月29日
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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園環保局今天和警方破獲目前國內最大宗的非法笑氣分裝場，現場笑氣可分裝成1萬7000支以上鋼瓶，市值高達新台幣8500萬元，將依法開罰30萬元、沒收設備，並擴大追查來源。

桃園市政府環境保護局向媒體表示，現場為大園區一處鐵皮屋，場內有1座35公噸的ISO TANK灌式貨櫃槽，初步量測ISO TANK內笑氣濃度為1000PPM以上，裡頭剩餘的16公噸笑氣可分裝成1萬7000支以上鋼瓶，每支以5000元計算，市值高達8500萬元。

環保局表示，現場查獲正在進行作業的郭姓男子，以及已分裝的笑氣鋼瓶158支等設備；郭男坦承現場鋼瓶及ISO TANK、分裝器設備均為他所有，但不願提供其他相關訊息。

環保局表示，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高30萬元罰鍰，並依法沒入笑氣鋼瓶、灌式貨櫃槽及分裝器設備；全案初判為非法輸入進口，將持續擴大追查來源流向。（編輯：張銘坤）1130529

桃園市政府環境保護局和警方29日破獲目前國內最大宗的非法笑氣分裝場，環保局表示，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高新台幣30萬元罰鍰，並沒收笑氣鋼瓶、灌式貨櫃槽等設備。（桃園環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月29日
桃園市政府環境保護局和警方29日破獲目前國內最大宗的非法笑氣分裝場，環保局表示，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高新台幣30萬元罰鍰，並沒收笑氣鋼瓶、灌式貨櫃槽等設備。（桃園環保局提供） 中央社記者葉臻傳真 113年5月29日
#桃園環保局
#桃園市政府環境保護局
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