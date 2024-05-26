男子住家私釀酒 桃園警查獲逾5千公升

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園游姓男子無酒類製造業許可執照，自行在八德住宅私釀米酒牟利，警方除查扣成品及半成品逾5000公升及製作工具，也將游男函請桃園市政府財政局，依違反菸酒管理法裁處。

桃園市警察局大溪分局偵查隊副隊長郭蕙茵今天接受媒體聯訪表示，大溪分局與八德分局執行雷霆除暴專案，25日持搜索票至八德區一處民宅，查獲游姓男犯嫌（58歲）私自產製大量私酒，企圖利用端午節的機會販售牟利，員警現場查扣私酒成品及半成品逾5000公升，以及製作工具一批。

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郭蕙茵說，游男沒有取得製造業許可執照，就在自宅後院大量產製私酒販售牟利，警方除了查扣私酒成品及半成品及犯案工具，後續也通知桃園市政府財政局菸酒管理科人員到場勘驗後，認為游男涉嫌違反菸酒管理法等相關規定情節重大，依法裁處。

大溪警分局表示，端午節前酒類需求增加，產製私酒除設備技術、環境衛生、成分不明等問題，私酒也未經合格檢驗，飲用或使用恐怕有安全疑慮，呼籲民眾不要買來歷不明的私釀酒，不僅傷身也沒有保障。（編輯：李錫璋）1130526