桃檢偵辦投資詐騙案 逮捕犯嫌聲請羈押禁見

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市李姓男子遭詐騙集團誘騙投資而報案，桃園地檢署今晚表示，經檢警合力偵辦男子遭詐案，昨天拘提被告陳姓男子到案，檢方訊問後認為有串證滅證之虞，今天向法院聲押禁見。

桃園市警察局蘆竹分局10日表示，接獲一起投資詐騙案件，被害人70多歲的李男年初在社交平台上被詐騙集團誘騙投資，被害人於永和分局報案後以單一窗口轉至蘆竹分局，警方立即調閱相關監視器，並組成專案小組偵辦，成功鎖定涉案車輛及犯嫌，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

桃檢今天晚間發布新聞稿表示，10日接獲旅英國人的父親遭詐騙新台幣千萬元過戶房產案件，立即指派檢察官吳明嫺指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局刑事警察大隊，以及蘆竹分局成立專案小組偵辦。

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桃檢指出，經過辦案人員積極過濾相關事證、查明詐騙手法及詐騙款項，於昨天拘提被告陳男到案，經檢察官訊問後，認為陳男假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員「林承恩」，向李姓被害人收取遭投資詐騙款項。

桃檢說，陳男涉犯刑法詐欺取財、偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，今天下午向桃園地方法院聲請羈押禁見，為保障被害人權益，檢察官並向法院聲請扣押系爭房屋，同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助，以維護被害人權益。（編輯：李錫璋）1130513