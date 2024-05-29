三總醫師疑債務糾紛遭押上車 警逮3嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市三軍總醫院1名陳姓男醫師和前女友有債務糾紛，近日遭女方的蔡姓乾弟和同夥押上車談判，並亮槍要求簽本票，陳男不從後獲釋，警方獲報循線查獲涉案1女2男送辦。

台北市警察局內湖分局今晚發布新聞稿表示，文德派出所6日深夜11時接獲陳男報案，當晚7時許下班之際遭路旁2男攔下，恐嚇他上車談判，並亮槍要他簽下債務糾紛新台幣400萬元本票，但他自認欠款已還清而拒簽，隨即獲釋。

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警方獲報後立即成立專案小組偵辦，初查了解陳男曾向前女友借款，他認為已還清100多萬元借款，但女方卻認為仍積欠400萬元，女方乾弟40歲蔡男為幫她出氣，夥同在洗車場的同事37歲蔡男合謀犯案。

專案小組掌握關鍵線索後，擴大範圍追查，獲悉2男藏匿於新北市，隨即聲請搜索票執行查緝，見時機成熟於近日兵分三路至新北市林口區搜索，順利拘提前女友和2男到案，並查扣作案用空氣手槍1支，全案詢後依涉妨害自由罪移請士林地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1130529