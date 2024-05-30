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南投小貨車翻落產業道路邊坡 男子遭土石掩埋不治

2024/5/30 22:37（5/30 22:51 更新）
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南投縣仁愛鄉30日發生小貨車翻落邊坡意外，蔡姓男子駕駛小貨車行經松崗產業道路時，翻落約100公尺，車內泰籍女乘客自行脫困，蔡男則被土石埋沒，救出時已明顯死亡。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年5月30日
南投縣仁愛鄉30日發生小貨車翻落邊坡意外，蔡姓男子駕駛小貨車行經松崗產業道路時，翻落約100公尺，車內泰籍女乘客自行脫困，蔡男則被土石埋沒，救出時已明顯死亡。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年5月30日
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（中央社記者吳哲豪南投30日電）南投縣仁愛鄉松崗產業道路發生小貨車翻落邊坡意外，蔡姓男子駕車疑因道路被掏空，翻落約100公尺，車上泰籍女子自行脫困，蔡男則被土石掩埋，被救出時明顯死亡。

南投縣消防局今天發布新聞指出，上午有民眾在松崗產業道路目擊小貨車翻落，立即打119求救，消防局仁愛搜救分隊以及神鷹搜救隊前往現場救人。

搜救人員抵達現場時，小貨車上1名泰籍女子已自行攀爬到產業道路，駕駛蔡男則被土石埋沒在山谷土石堆內，搜救人員用繩索垂降到土石堆附近，發現蔡男僅背部局部露出。

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搜救人員徒手搬運壓在蔡男身上的石塊及鋼架；搬運過程中，上方仍不斷有土石崩落，現場險象環生，搜救人員幫助蔡男脫離土石堆時，男子已明顯死亡，只能藉繩索搬運到產業道路上。

消防局指出，最近山區大雨加上地震，松崗產業道路部分路段因此崩塌，呼籲民眾在山區小心開車，若發現道路出現裂痕或掏空情形，應立即通報道路權管單位，繞道而行。（編輯：唐聲揚）1130530

#南投
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