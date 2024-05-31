製毒工廠藏洗車場混安毒成藥錠 警逮4人送辦

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（中央社記者劉建邦台北31日電）陳姓竹聯幫成員與洗車場合作在倉庫內設製毒工廠，取得原料後，把安非他命等毒品研磨分裝成新興單顆毒品藥錠兜售，刑事局掌握情資，循線在新北市新莊區逮捕4人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，日前接獲情資，有幫派成員涉製造毒品藥錠對外販售，經查竹聯幫背景陳姓男子涉重嫌，發現44歲陳男因案通緝，與新北市警察局組專案小組偵辦。

警方表示，陳姓男子夥同洗車場老闆，在洗車場頂樓加蓋倉庫內設粉碎機、打錠機等機具，並透過管道取得包含滑石粉、果汁粉及安非他命、K他命等毒品，涉以合法店家掩護，實則設製毒工廠。

陳姓男子為首製毒集團為規避查緝，曾數度搬遷，最後在洗車場老闆協助，從去年底起在洗車場內頂樓加蓋設製毒工廠，且為防被警搜查，製毒工廠外設多支監視器。

警方查出，陳姓男子把安非他命等毒品混合果汁粉等物，再透過打錠機等機具，製成六角形單顆藥錠，只販售給毒品上游，每顆新台幣120元，後續若經下游兜售後，每顆價格飆漲至800元。

警方表示，經掌握線索多月，今年3月見時機成熟，赴位於新北市新莊區的洗車場搜索，逮捕在製毒的陳姓男子，起獲毒品藥錠101公斤及毒品原料、製毒器具，並循線逮捕另3名共犯到案。初步估算此批毒品藥錠若順利售出獲利約1200萬元，採零售有8000萬元。

刑事局警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把陳姓男子等4人移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，陸續在各地查獲新興毒品藥錠案，發現此類型毒品深受年輕人喜愛，恐有氾濫趨勢，這次查獲毒品藥錠，外觀以飛機圖企圖營造新潮、流行感吸引年輕買家，呼籲民眾勿嘗試任何形式毒品。（編輯：張銘坤）1130531