不滿被指國民黨特務 謝長廷提告求償二審仍敗訴

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（中央社記者劉世怡台北4日電）謝長廷不滿施明德妻子施陳嘉君指他是國民黨特務，提告求償。二審今天維持一審認定，她雖不能證明言論內容為真，但已合理查證，且對可受公評之事為適當評論，仍判謝長廷敗訴。可上訴。

全案起於，民進黨前主席施明德妻子施陳嘉君，於民國110年10月21日到同年11月11日間，在臉書公開貼文，指述駐日代表謝長廷是國民黨安排的臥底特務、線民。

謝長廷主張，施陳嘉君貼文內容不實，也未經合理查證，並沒有相當理由確信為真，已侵害他的名譽，求償新台幣80萬元及刪除臉書貼文。

一審的士林地方法院判決謝長廷敗訴，謝長廷不服提起上訴，二審由台灣高等院法院審理，今天駁回上訴，還可上訴。

二審指出，施陳嘉君答辯指出，特務是中性詞彙，不涉及名譽，自己身為政治受難者家屬和歷史研究者，因此判斷美麗島案的辯護律師除少數人，均由前總統蔣經國操控；又基於前調查局副局長高明輝向她提供的說法，因此認定謝長廷在歷史中的角色是特務。

二審表示，施陳嘉君是因信賴證人高明輝對她陳述親身見聞，該陳述與法庭上作證內容相同，且她的丈夫施明德於臉書的貼文，以及白姓及李姓調查員之著書記載謝長廷為調查局線民等情形，而且刊載相關貼文，可認施陳嘉君抗辯有相當理由。

二審合議庭認為，依利益衡量原則，施陳嘉君貼文指述謝長廷的私德，因事涉公益，其容錯空間應較大，以維護言論合理發表空間。

二審指出，謝長廷既屬公眾人物，則施陳嘉君對於謝長廷事涉公益的可受公評之事，為適當評論，難謂為不法侵害他人權利，一審判謝長廷敗訴判決，並無不當，因此駁回上訴。（編輯：張銘坤）1130604