張斯綱點名郭璽是軍火掮客 北檢不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）國民黨台北市議員張斯綱指稱前海軍顧問郭璽是「軍火掮客」等語，郭璽提告張斯綱加重誹謗等罪。北檢認為軍火掮客是一種職業態樣，認定罪嫌不足，今天把張斯綱不起訴處分。

全案起於，郭璽於去年10月間在Youtube頻道直播，並提到與張斯綱見面、餐敘；當時參選立委的張斯綱認為，郭璽的發言違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選、刑法加重誹謗等罪，因此到台北地檢署按鈴提告。

張斯綱當時接受媒體訪問時表示，他不認識郭璽，從新聞上認識郭璽，郭璽是國防掮客、軍火掮客，為了轉移國防採購的焦點，就是潛艦國造的亂源。郭璽不滿張斯綱的發言已經貶損其名譽，因此提告張斯綱加重誹謗等罪。

台北地檢署不起訴處分書指出，潛艦國造事件涉及重要國防事務，於此相關議題自與公共利益有關，而屬可受公評事項，當時郭璽有關的潛艦國造報導甚多，且有其他人士於電視節目中提及郭璽為軍火商，另有相關案件繫屬檢方偵辦中。

檢察官認為，潛艦國造事涉國防，相關內容是媒體、司法及社會所共同關切、討論的議題，張斯綱縱然使用亂源等用語，使郭璽深感不快，仍難認有真實惡意的加重誹謗犯意。

檢察官另表示，軍火掮客是從事軍火交易媒介的人，也是一種職業態樣，難認張斯綱使用此語有貶損郭璽名譽，認定罪嫌不足，今天把張斯綱處分不起訴。

此外，張斯綱提告郭璽違反選罷法等部分，仍由檢察官持續偵辦中。（編輯：李錫璋）1130604